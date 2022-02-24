Erzurumspor, Ankaragücü maçını kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Erzurumspor, Ankaragücü maçını kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor

24.02.2022 16:09
Erzurumspor, Ankaragücü maçını kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ligin 27. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını taraftarların da desteğiyle kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, ligin 27. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını taraftarların da desteğiyle kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Yücel İldiz, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin en zorlu haftalara girdiğini ve mavi-beyazlı ekibin de iddialı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a gelirken takımı hedefine ulaştırmayı amaçladığını ifade eden İldiz, şöyle konuştu:

"Pazar günü liderle oynayacağız ve çok zorlu bir mücadele olacak. Hem aradaki puan farkını kapatma adına hem de taraftarlara iyi bir futbol seyrettirme adına haftanın derbi müsabakası olacak. Kazanmak istiyoruz, hakemin konuşulmasını değil futbolun konuşulmasını istiyoruz. Geldiğimiz günden beri kamuoyunun yakın ilgisini net bir şekilde görüyoruz. Taraftarlar birazcık kımıldamamızı bekliyor. İnşallah pazar günü taraftarımızın da desteğiyle o maçı güzel sonlandırırız diye düşünüyorum. Bu grupta hiç bir şekilde vazgeçmemek, sonuna kadar savaşmak gerekiyor. Vazgeçmeyen takımlar kazanıyor, biz de sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz."

Sportif direktör Bilazer : "Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz"

Sportif direktör Muzaffer Bilazer de önlerinde 11 maç kaldığını hatırlattı.

Dönemi takımın yeniden Süper Lig'e dönme sezonu olarak gördüklerini anlatan Bilazer, "Bu kadar yaklaşmışken bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Belki son periyotta biraz geri düştük. Özellikle şampiyonluğa oynayan takımlarda puan kayıpları bir takım duygusal düşmeye neden olabiliyor ama camia çok güçlü ve büyük bir camia. Bütün dinamiklerle bu duygusal düşmeden tekrar toparlanıp Erzurumspor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz." dedi.

Taraftarın gücüne çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Bilazer, şehirdeki futbolseverleri MKE Ankaragücü maçına davet etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor, Ankaragücü maçını kazanarak Süper Lig iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika


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