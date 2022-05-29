Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar - Son Dakika
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Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar

29.05.2022 20:02
Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar

Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında İstanbulspor, Erzurumspor'a karşı deplasmanda 4-2 kazandığı maçın rövanşında evinde 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 4-3'lük skor avantajıyla Erzurumspor'u eleyerek finale yükseldi. İstanbul ekibi, kazananın Süper Lig'e çıkacağı maçta Bandırmaspor ile karşılaşacak.

İstanbulspor ile BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, sahasında Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen skor avantajıyla finale yükseldi.

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FİNALDE RAKİP BANDIRMASPOR

Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı finalinde İstanbulspor, deplasmanda 4-2 yendiği Erzurumspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı. Süper Lig'e çıkma yolundaki son maçta İstanbulspor'un rakibi, Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor olacak.

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SON DAKİKA: Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar - Son Dakika
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