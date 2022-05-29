İstanbulspor ile BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı final maçında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-2 kazanan İstanbulspor, sahasında Erzurumspor'a 1-0 yenilmesine rağmen skor avantajıyla finale yükseldi.
Spor Toto 1. Lig yükselme play-off yarı finalinde İstanbulspor, deplasmanda 4-2 yendiği Erzurumspor'a sahasında 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibi toplamda 4-3'lük skorla adını finale yazdırdı. Süper Lig'e çıkma yolundaki son maçta İstanbulspor'un rakibi, Eyüpspor'u eleyen Bandırmaspor olacak.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar - Son Dakika