Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı - Son Dakika
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Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı

15.05.2022 10:49

- Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı Namağlup kadın boksör derece almaya doyamıyor Boksör Dilara Yücel: -"Hedeflerimde dünyanın en iyi organizasyonlarında bayrağımı dalgalandırmak var" Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından...

- Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı

Namağlup kadın boksör derece almaya doyamıyor

Boksör Dilara Yücel:

-"Hedeflerimde dünyanın en iyi organizasyonlarında bayrağımı dalgalandırmak var"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından son maçını da kazanarak Dünya Şampiyonluğu'nu ilan etti.

Dokuz maçtır yenilmezlik serisine devam eden Eskişehirli boksör Dilara Yücel, Universal Boxing Organizasyonu'nun düzenlediği organizasyonda Dünya Şampiyonluğu kemerini kazandı. Kariyerine namağlup olarak devam eden ve 69 kilogram sıkletinde ringe çıkan başarılı dövüşçü Yücel, kadın Türk dövüşçüsü olarak spor tarihine hem Avrupa Şampiyonluğu hem de Dünya Şampiyonluğu'nu eklendi. Rakibi Nana Chakhvashvili karşısında 10'ncu maçını kazanan Yücel, "Her seferinde daha çok çalışacağız ve daha güçlü geleceğiz" dedi.

"Dünya'nın en iyi organizasyonlarında bayrağımı dalgalandıracağım"

Dünya Şampiyonluğu kemer maçını nakavt ile kazanmasının gururunu yaşayan Yücel, "Önceden belirlenen Tanzanyalı rakibim, vize sorunlarından dolayı Türkiye'ye gelemedi ve ben de Avrupa Şampiyonluğu maçımdaki rakibimin rövanş teklifini kabul ettim. Sık sık bana meydan okuyan Chakhvashvili'yi, birinci rauntta nakavt ederek yenmeyi başardım. Bundan sonraki hedeflerimde ise dünyanın en iyi organizasyonlarında bayrağımı dalgalandırmak var" dedi.

Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı
Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı
Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı
Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehirli boksör önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonluğu kemerini aldı - Son Dakika
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