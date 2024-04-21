Eskişehirspor Şampiyonluk Umutlarını Kaybetti

Eskişehirspor, 1926 Polatlı Belediyespor maçında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını bitirirken, Başkan Erkan Koca bazı taraftalar ile maç sonu tartıştı.
Eskişehirspor kendi evinde karşılattığı lider 1926 Polatlı Belediyespor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı. Maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşarken, Eskişehirsporlu taraftarlar yönetim aleyhinde slogan attılar. Bulunulduğu tribünün alt kısmında olan taraftarların tepkisine sinirlenen Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, bazı taraftarla tartıştı. Oldukça gergin bir ortamın oluştuğu maç sonunda Başkan Koca'yı yanındaki arkadaşları güçlükle sakinleştirebildi. Mağlubiyetten dolayı taşkınlık çıkaran bazı taraftarlara ise güvenlik güçlerince müdahile edildi. Öfkeli taraftar uzun süre "Yönetim istifa" diye bağırdı. - ESKİŞEHİR
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