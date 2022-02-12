Eskişehirspor, şehit Binbaşı Dunca'nın ailesini tesislerinde ağırladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınlarını tesislerinde konuk etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 17 Mart 2018'de şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınları, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Kulüp Başkan Vekili Erkan Koca ve yöneticiler tarafından karşılanan Dunca ailesi, futbolculara tatlı ikram etti. Şehit Dunca'nın kızı Zeynep Naz Dunca, bağış yaparak siyah-kırmızılı kulübe destek oldu.