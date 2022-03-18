Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde - Son Dakika
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Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde

18.03.2022 18:00
Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde

Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giymiş efsane futbolcular, kulübü ziyaret ederek takımdaki oyuncular ile tanıştı.

Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giymiş efsane futbolcular, kulübü ziyaret ederek takımdaki oyuncular ile tanıştı.

Eskişehirspor'da geçmiş dönemlerde forma giyen unutulmaz futbolculardan Burhanettin Beadini, Gani Gümüşcan, Varol Bülbül, Metin Şeker, Zafer Yılmaz, Faik Bıkmaz, Birol Yıldırım, Dilaver Duran, Ayhan Hüseyinoğlu ve Serdal Eroy ile takımımız taraftarlarından Salih Danacı bugün kulübü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin karşıladığı eski kadro, takımla bir araya gelerek forma giydikleri dönemlerden bahsettiler. Oyuncular, eski futbolculara kendileriyle ilgili görüşlerini aktardılar.

Buluşmanın organizasyonunu sağlayan taraftar Salih Danacı, günün anısına Başkan Şimşek'e efsane kadronun resimlerinden yapılmış olan Eskişehirspor'un yeniden doğuşunu simgeleyen plaketi takdim etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde
Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde
Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde
Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde

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Birol Yıldırım, Eskişehirspor, Zafer Yılmaz, Metin Şeker, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde - Son Dakika


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