Eskrim Dünya Kupası - Son Dakika
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Eskrim Dünya Kupası

06.05.2022 21:38
Eskrim Dünya Kupası

Eskrimde Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası Tunus'ta, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası ise İspanya'da başladı.

Eskrimde Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası Tunus'ta, Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası ise İspanya'da başladı. Milli eskrimci Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ana tabloya çıkmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'da piste çıkan milli eskrimci Enver Yıldırım, Tunus'ta mücadele eden milli sporcular Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ ilk gün ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kaldılar.

Her iki organizasyonda da ana tablo karşılaşmaları yarın, 8 Mayıs Pazar günü ise takım müsabakaları yapılacak.

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Dünya Kupası, İspanya, Eskrim, Tunus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim Dünya Kupası - Son Dakika


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