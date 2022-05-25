Eşref Hamamcıoğlu: "Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir" - Son Dakika
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Eşref Hamamcıoğlu: "Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir"

25.05.2022 15:08

- Eşref Hamamcıoğlu: "Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir" Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılılarda artık çatı aday arayışının bitmesi gerektiğini söyleyerek, "Önce temeli düzeltmemiz lazım. Ondan sonra çatı adayları, aday olarak çıkabilirler.

- Eşref Hamamcıoğlu: "Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılılarda artık çatı aday arayışının bitmesi gerektiğini söyleyerek, "Önce temeli düzeltmemiz lazım. Ondan sonra çatı adayları, aday olarak çıkabilirler. Eğer kendi listesini yapamayacağı için veyahut tek başına girmesi sonucu seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray Spor Kulübü içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus tarihi olamaz" dedi.

Galatasaray mayıs ayı divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşiyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılılarda en büyük eksikliğin samimiyet olduğunu söyleyerek, "Bugün bunu çok net yaşıyoruz. 30 Nisan'daki seçimin ne şekilde iptal edildiğini gördük. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken, Tevfik Fikret Salonu'ndan duvarları arasında, o kutsal mekanda, boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Daha önce yapılan genel kurullarda iradesini beyan etmekten çekinenler, salonda kalmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyorlar. Bu samimiyetsizliktir, güven eksikliğidir. Bunu mutlaka tamir etmemiz lazım. 11 Nisan seçimleri bunun için çok önemli bir tarihtir. Lütfen bütün üyelerimiz sandık başına gelsinler. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimdedir" diye konuştu.

"Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir"

Seçimin neden ertelendiğiyle ilgili değerlendirmeyi divan ve kulüp üyelerine bıraktığını söyleyen Hamamcıoğlu, "Görüyorum ki Galatasaray'ın büyük potansiyeli maddi ve manevi potansiyel, gayrimenkul varlıkları, dışarıdan birtakım insanların ve güçlerin hevesini kabartmıştır. Bununla ilgili hazırlık yapılmıştır. Malum kişinin inisiyatifi ile bir oya gibi işlenerek hazırlanan bu senaryo bugün uygulamaya konulmak istenmektedir. Buna tepkisini koyacak olan genel kurul üyeledir. Bunun için de en önemli tarih 11 Haziran'dır. Galatasaray geçmişinden ders almazsa, tarihinden ders almazsa sürekli tarih tekerrürden ibarettir diyeceğiz. Bu büyük hata olur. Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir. Önce temeli düzeltmemiz lazım. Ondan sonra çatı adayları, aday olarak çıkabilirler. Eğer kendi listesini yapamayacağı için veyahut tek başına girmesi söz konusu olan seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray Spor Kulübü içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray'ın makus tarihi olamaz. Buna hep birlikte tepki göstermemiz lazım. Galatasaray Spor Kulübü'dür. Gayrimenkul şirketi değildir! Bugün büyük bir algı yapılarak, sanki başka çözüm yokmuş gibi bütün gayrimenkul projelerini o yapabilir, bütün ilişkileri o kurabilir, çatı aday sadece o olabilir paranoyasından vazgeçmemiz lazım. Geleceğe güvenmek şarttır. Galatasaray Spor Kulübü'nün gayrimenkulleri Galatasaray Spor Kulübü'nün varlığıdır. 70 yıldır görev yapan başkanlarımızın hepsinin emeği vardır. Birden bire çıkıp bir bu gayrimenkulleri şu şeklide pazarlayacağım demek bir çözüm değildir. Bu paraları kasaya koyarak Galatasaray'ı yönetmek çözüm olsaydı o zaman derdim ki, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Diyebiliyor muyuz? Diyenler çıkıp burada konuşurlar. Hepimizin arkasında bir geçmiş vardır. Galatasaray bölünmez bir bütündür. Kimsenin de çatı aday emaresi altında gayret göstermemesi lazım. Aksine bunlar camiamızı bölmektedir. 11 Haziran'daki seçimde arkadaşlarım ve ben, koalisyon ile seçime girmiştir. Bu koalisyonlar Galatasaray'da alışılmış şeyler değildir. Önce bunları gözden geçirmemiz lazım. Hiçbirimiz balık hafızalı değiliz. Lütfen objektif olarak değerlendirmenin yollarını arayalım. Hiç kimseyi suçlanmıyorum ama Galatasaray çaresiz değildir" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'da zengin-fakir edebiyatının bırakılması gerekiyor"

Galatasaray'da zengin-fakir edebiyatının bırakılması gerektiğini vurgulayan Eşref Hamamcıoğlu, "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür. Galatasaray'ın buna ihtiyacı mı var? Bugün Galatasaray'ın ihtiyacı olan görüyoruz nasıl ertelendiğini, kimlerden tarafından ilmek gibi işlendiğini gören bir senaryoyla zengin-fakir edebiyatından ziyade, kimin para koyacağından ziyade ahlak ve etiktir. Geçmişte kasaya para sokan kişilerin bu paraları nasıl yöneterek borçları nasıl arttırdığı çok iyi analiz etmemiz lazım. Bunun için son 8-10 yılın faaliyet raporuna bakmak yeterli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Florya arazisiyle ilgili de konuşan Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın elinden arazi çıkmaksızın Florya'yı nasıl gelir kaynağına çevireceğimizi 10 gün içinde paylaşacağız. Bütün projelerimiz hazır. Galatasaray'ın Florya'dan çıkması lazım, kesin. Her ne pahasına olursa olsun çıkmaması lazım. Bugün Florya bölgesinde özellikle havaalanındaki pistlerin yıkılması veya ortadan kaldırılması nedeniyle buralarda kat müsaadesi artmıştır. Dolayısıyla Florya bölgesi bir sürü müteahhidin ağzının suyunu akıtmaktadır. Galatasaray'ı kullanarak hiç kimse burayı hedeflemesin. Çok net. Buna izin vermeyeceğiz. Galatasaray mutlaka bağımsızlığına kavuşarak yönetilmedir" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu konuşmasında listesindeki üyeleri tanıttı ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Eşref Hamamcıoğlu: Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir
Eşref Hamamcıoğlu: Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir
Eşref Hamamcıoğlu: Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir
Eşref Hamamcıoğlu: Artık Galatasaray'da çatı aday arayışı bitmelidir

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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