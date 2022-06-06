Eşref Hamamcıoğlu: "Domenec Torrent ile devam etmeyeceğiz" - Son Dakika
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Eşref Hamamcıoğlu: "Domenec Torrent ile devam etmeyeceğiz"

06.06.2022 15:18
Eşref Hamamcıoğlu: "Domenec Torrent ile devam etmeyeceğiz"

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, göreve gelmesi durumunda sarı-kırmızılıların mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğini belirtti.

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, göreve gelmesi durumunda sarı-kırmızılıların mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ile yola devam etmeyeceğini belirtti.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde geri sayım devam ediyor. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da D-Smart'ta Seçime Doğru programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, KÖKLERİNİ EĞİTİMDEN ALIR"

30 Nisan'da yapılması gereken seçimin dış müdahalelerle iptal edildiğini dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray'da tek başına adaylık mümkün değil. Galatasaray farklı düşüncelerin aynı potada eritildiği bir kurumdur. Dursun Özbek aday olmak istediğini ve benim de onunla birleşmemi teklif etti. Ben ve ekibim bir yol kat ettik bu yüzden birleşmenin olamayacağını söyledim. En büyük hedefimiz Galatasaray'ın tüm kaynaklarını dinamik bir şekilde kullanmak. Galatasaray, köklerini eğitimden alır. Bu fonksiyonumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Galatasaray'a bir spor okulu kazandırmak istiyoruz" dedi.

"DOMENEC TORRENT İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

"Söz konusu Galatasaray olduğunda, benden önce, benden sonra diye bir şey söz konusu olamaz" diyen Hamamcıoğlu, "Gerekirse kulüp için hibe şeklinde para bulunabilir. Parasız insanlar değiliz. Galatasaray'da fikir zenginlikleri her zaman ön plana çıkmıştır. Biz 6-7 aydır Cenk Ergün ile bir yol kat ettik. Kendisi bizim için potansiyel bir sportif direktör adayıdır. Domenec Torrent'in devam eden bir sözleşmesi var ancak kendisiyle devam etmeyeceğiz. Temasta olduğumuz yabancı teknik direktörler mevcut" şeklinde konuştu.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ DEĞİL TÜM VÜCUDUMUZU SOKUYORUZ"

Bütçe yönetimi ve transfer politikasıyla ilgili de görüşlerini aktaran Eşref Hamamcıoğlu, "Yıldız futbolcu yerine yıldız adayı futbolculara yöneliyoruz. Biz çilek getirmeyip tohumunu ekeceğiz. Altyapıya daha fazla özen göstermeliyiz. Biz tüm projelerimizle Galatasaray'ın akıbetini aydınlık kılmak istiyoruz. Galatasaray bu durumdayken, taşın altına elimizi değil tüm vücudumuzu sokuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Eşref Hamamcıoğlu, Ankara'da 1905 AGS üyeleriyle bir araya geldi Eşref Hamamcıoğlu, Ankara'da 1905 AGS üyeleriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu: 'Domenec Torrent ile devam etmeyeceğiz' - Son Dakika

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