Galatasaray Kulübünün kongresi - Son Dakika
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Galatasaray Kulübünün kongresi

11.06.2022 11:54
Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda görevi devredecek başkan Burak Elmas ile adaylar oylarını kullandı.

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda görevi devredecek başkan Burak Elmas ile adaylar oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Oyunu kullanan Dursun Özbek, seçimin gecikmeli yapıldığına değinerek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin sonuçta Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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