Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde - Son Dakika
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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde

27.04.2022 22:49
Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta yarı finalde

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükseldi.

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup edere yarı finale yükseldi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip oyuncusu Edo Muric'in üçlük atışıyla başladı. Maçın ilk 3 dakikasında Onuralp Bitim'in seri atışlarıyla öne geçen Bursaspor, dengeli geçen ilk çeyreği John Holland'ın üçlüğüyle 21-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda iyi bir ritim yakalayan yeşil-beyazlı ekip farkı açarak soyunma odasına 36-50 üstün girdi.

Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin hızlı hücumlarıyla başladı. Son çeyreğe girerken farkı kapatmaya çalışan Sloven ekibe izin vermeyen Potanın Timsahları üçüncü çeyreği 64-67 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği heyecanlı anlara sahne olurken, Burssapor salondan 85-83 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Andorra ile karşılaşacak.

Öte yandan Bursaspor'da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14, ve Andrew Andrews 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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