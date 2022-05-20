EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu - Son Dakika
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EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

20.05.2022 00:05
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu

SALON: StarkHAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi DifallahBARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7,...

SALON: Stark

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah

BARCELONA: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor1'İNCİ PERİYOT: 19-19İLK YARI: 45-343'ÜNCÜ PERİYOT: 56-60

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00'de Stark Arena'da oynanacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Stark Arena'da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.

İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19'luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti. Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11'lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83'lük skorla Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.


- Sırbistan
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
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Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74 Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu
Kaynak: DHA

Sertaç Şanlı, Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu - Son Dakika
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