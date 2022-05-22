Euroleague finalinde Frutti Extra - Son Dakika
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Euroleague finalinde Frutti Extra

22.05.2022 11:12
Euroleague finalinde Frutti Extra

Sezonun başantrenörü seçilen Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Darko Peri, Euroleague finalini birlikte takip etti.

Sezonun başantrenörü seçilen Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Darko Peri, Euroleague finalini birlikte takip etti.

Euroleague sponsoru olan Frutti Extra takımının, EuroCup'ta yapılan oylamada ligin en değerli koçu seçilen başantrenörü Dusan Alimpijevic ve Eurloleague'in ünlü yüzü La Casa de Papel'de Helsinki karakterini canlandıran Darko Peri Belgrad'da Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etti. - BURSA

Euroleague finalinde Frutti Extra
Euroleague finalinde Frutti Extra
Euroleague finalinde Frutti Extra
Euroleague finalinde Frutti Extra
Euroleague finalinde Frutti Extra
Euroleague finalinde Frutti Extra

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THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi Real Madrid oldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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