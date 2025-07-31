Eylem Engin'den Bronz Madalya

Milli güreşçi Eylem Engin, Yunanistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda Eylem Engin, kadınlar 73 kilo çeyrek final müsabakasında dünya şampiyonu Çinli rakibi Wenjin Qiu'ya mağlup oldu.

Repesaj karşılaşmasında Litvanyalı Greta Tverskyte'yi yenen Eylem, bronz madalya maçında ise Meksikalı rakibi Deborah Naomi Garcia Pacheco'yu mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.