Ezgi Kılıç'ın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Ezgi Kılıç'ın Olimpiyat Hedefi

Ezgi Kılıç\'ın Olimpiyat Hedefi

Milli halterci Ezgi Kılıç, Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.

30.09.2024 11:16
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Ortaokulda öğretmeninin verdiği ödev ile halterle tanışan, 6 yıldır da birçok madalya kazanan milli halterci Ezgi Kılıç, 1 ay sonra Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmak, 2028 yılında yapılacak olan Los Angeles Olimpiyatları'na katılarak da ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Milli halterci 18 yaşındaki Ezgi Kılıç, 6 yıl önce beden eğitimi öğretmeninin verdiği ödev ile halter branşıyla tanıştı. 1 yıl halter kursu arayan Ezgi Kılıç, okulunda başlayan kurs ile ağırlıkları kaldırmaya başladı. İlk katıldığı Avrupa şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan genç halterci, daha sonraki uluslararası turnuvalarda birçok altın madalya elde etti. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda hasta olsa da dünya üçüncülüğü elde eden Kılıç, 1 ay sonra yapılacak olan Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda gözünü altın madalyaya dikti. Ezgi Kılıç, hedefinin başarılı bir halterci olarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmak olduğunu belirtti.

"Eve koşarak gittim, annemi elinden tutup okula getirdim"

Halter branşı ile tanışma hikayesini anlatan milli halterci Ezgi Kılıç, "Beden eğitimi öğretmenimiz herkese bir branş araştırması için ödev verdi. Bana da halter denk geldi. Ama halterin ne olduğunu bilmiyordum, o şekilde araştırdım. O zaman Sibel Özkan'ı araştırdım ve çok dikkatimi çekti. Daha sonra da anneme gidip 'Anne ben halter istiyorum' dedim. Halter branşını çevrede arıyoruz, hiçbir yerde yok. Bir yerde bulabildik orası da çok uzak olduğu için gidemiyordum. Aradan 1 yıl geçti, sınıfta otururken bir ağabey geldi. Öğretmenim, 'Halter branşını açıyormuş, isteyenler gidebilir' dedi. Ben de halteri duyunca çok heyecanlandım. Eve koşarak gittim, elinden tutup, 'Anne bizim okulumuzda halter kursu başlıyormuş, başlamak istiyorum' dedim. Hocam ile annem konuştu o sayede de halter branşına başladım" dedi.

"Tekrar Avrupa şampiyonu olacağım"

6 yılda birçok rekor kıran ve altın madalya kazandığını anlatan Kılıç, "İlk çıktığımız maçta Avrupa üçüncüsü oldum. İkinci Avrupa maçımda 9 rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldum. Aradan 1 yıl sonra 2 rekor kırarak dünya şampiyonu oldum. Daha sonra 2022 ve 2023'te Avrupa şampiyonu oldum. Kısmetse 1 ay sonra da Avrupa şampiyonasında tekrar şampiyon olacağım. Hazırlıklarım son sürat devam ediyor. 2 aylık sıkı bir kamp sürecimiz oldu. Son haftalarına doğru bir rahatsızlık geçirdim. Hasta hasta dünya şampiyonasına katıldım. Kendimden şampiyonluk beklediğim maçtı ama olmadı, nasip değilmiş. Pek iyi yarışamadım, buna rağmen dünya üçüncüsü oldum. Bu da çok büyük bir gurur tabii ki. Üçüncü olduğum için de çok mutluyum. 1 ay sonra da Avrupa şampiyonamız var. Dünya şampiyonasında alamadığım birinciliği 1 ay sonra alacağım" diye konuştu.

"Vücut ağırlığımın 2 katını kaldırıyorum"

Kendi vücut ağırlığının 2 katını kaldırarak madalyalar kazanmaktan gurur duyduğunu anlatan başarılı sporcu, "Koparmada 85 kilo kaldırıyorum. Silkmede 89 kilo kaldırıyorum. Sıkletim ise 45 kilo. Maçlarda kendi vücut ağırlığımın 2 katını kaldırıyorum. Rekorlar kırarak ülkeme altın madalyalar getiriyorum. Bu durum beni çok gururlandırıyor. Halter branşında ise örnek aldığım sporcu Sibel Özkan. Öğretmenimin verdiği ödevde onu araştırmıştım. Bu yüzden de onu örnek alıyorum. Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırmak" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ezgi Kılıç'ın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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