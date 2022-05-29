F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı - Son Dakika
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F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı

29.05.2022 19:22
F1 Monako Grand Prix'sini Perez kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Monako Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 7. mücadelesi, Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,3 kilometrelik pistte yapıldı. Yarışın startı, yağmur nedeniyle 1 saat 5 dakika sonra güvenlik aracı eşliğinde verildi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, ilk 4'teki isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 23. tur sonunda 4. sıraya geriledi. Red Bull'dan Sergio Perez, iki sıra birden kazanarak liderliğe yükselirken, Meksikalı pilotu Carlos Sainz (Ferrari) ve Max Verstappen (Red Bull) izledi.

Haas'tan Mick Schumacher'in kazası nedeniyle 27. tur sonunda güvenlik aracı piste girdi. Otomobilden kopan parçaların temizlenmesi için yarış 30. turda durduruldu.

Kurallar gereği yarışın 3 saatte bitmesi gerektiği için başlangıçta planlanan 77 turluk mesafe tamamlanamadı.

Perez, yeniden başlatılan mücadeleyi, 3 saat dolana kadar kontrol altında tutarak bu sezon ilk, kariyerinin 3. birinciliğine ulaştı.

Sainz, liderin 1.1 saniye gerisinde 2'nci, Verstappen ise takım arkadaşının 1.4 saniye uzağında 3. oldu.

Puanını 125'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Leclerc ile arasındaki farkı 9 puana yükseltti.

Sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si 12 Haziran'da yapılacak.

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 125 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 116

3. Sergio Perez (Meksika): 110

4. George Russell (Büyük Britanya): 84

5. Carlos Sainz (İspanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 235

2. Ferrari: 199

3. Mercedes: 134

4. McLaren: 59

5. Alfa Romeo: 41

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Kaynak: AA

Grand Prix, Formula 1, Redbull, Monako, Spor, Son Dakika

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