Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti

Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren Fatih Karagümrük, transferde de ses getirmeye hazırlanıyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü orta saha Aaron Ramsey'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

RAMSEY KİRALIK OLARAK KARAGÜMRÜK'E GİDEBİLİR

Fanatik'in Daily Record'dan aktardığı habere göre Andrea Pirlo, Juventus'ta birlikte çalıştığı Galli orta saha Aaron Ramsey'i kadrosunda görmek istiyor. İtalyan hocanın bu transfer için bizzat devreye gireceği belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısını Rangers'ta kiralık olarak geçiren Ramsey'nin kiralık olarak Karagümrük'e transfer olabileceği belirtilirken, Cardiff City'nin de oyuncuyla yakından ilgilendiği iddia edildi.

"BAĞLANTIMI BAZI OYUNCULARI BURAYA GETİRMEK İÇİN KULLANABİLİRİM"

Haberin detaylarında Pirlo'nun Karagümrük'ün başına geçmesi sonrası dile getirdiği "Şanslıydım çünkü önemli kulüplerde oynadım ve umarım bağlantılarımı, bazı oyuncuları buraya getirmek için kullanabilirim." sözlerine atıfta bulunarak, İtalyan teknik adamın yıldız futbolcunun performansını geliştirebileceğinin altı çizildi. Rangers'taki kiralık döneminde sakatlığı nedeniyle yalnuıcza 5 lig maçına çıkabilen 31 yaşındaki orta saha, İskoç ekibinin UEFA Avrupa Ligi finalinde son penaltı atışını kaçırmıştı.