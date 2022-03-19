Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz" - Son Dakika
Üye Girişi

Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz"

19.03.2022 18:49
Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, deplasmanda aldıkları 2-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kontrollü oynayarak oyunu domine ettiklerini belirterek, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, deplasmanda aldıkları 2-0'lık Göztepe galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kontrollü oynayarak oyunu domine ettiklerini belirterek, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, açıklamalarda bulundu.

Felipe Sanchez Mateos, "Böyle bir sahada puana ihtiyacı olan takıma karşı gelip geldiğimiz çok mutluyuz. Geçen hafta kendi sahamızda aldığımız farklı mağlubiyetten sonra oyuncuları maça hazırlamak kolay olmadı. Fakat oyuncularımız bugün çok sağlam bir mental duruş sergilediler. Bugün sahada 97 dakika nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi bildiler. Kontrollü oynadık ve domine ettik Özellikle ikinci yarıda rakibimizin geri bölgede üçlüye dönmesinin ardından işimiz biraz daha kolaylaştı. Bu yaptıkları hamleye karşı bizim de yaptığımız oyuncu değişiklikleri bize sonucu getirdi. Golleri atan oyuncularımızın kulübeden girip sahaya getirdikleri enerji bize galibiyeti getirdi" dedi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Felipe Sanchez Mateos: 'Çok mutluyuz' - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Felipe Sanchez Mateos: "Çok mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement