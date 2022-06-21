Fenerbahçe ayrılığı açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

21.06.2022 15:50
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe, yayımladığı teşekkür mesajıyla Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, yayımladığı teşekkür mesajıyla Çek basketbolcu Jan Vesely ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Jan Vesely ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2014-15 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Jan Vesely ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli sporcumuz, sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılmak istediğini Kulübümüze iletmiştir. Formamızı giydiği süre boyunca takım kimliğimizin en önemli parçalarından biri olan ve Fenerbahçe Beko'nun sembol isimlerinden biri haline gelen Jan Vesely, adını Fenerbahçe basketbol tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Kıymetli sporcumuzun Fenerbahçe basketboluna yaptığı katkılar, camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Vesely'i her zaman en içten şekilde ağırlamaya devam edecektir. Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Jan Vesely'e, Kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz. Jan Vesely, unutma ki formamıza iz bırakanlar unutulmazlar" ifadelerine yer verildi.

(iha)

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

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