Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'ı Ağırlıyor

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.