Fenerbahçe Beko yarı finalde - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko yarı finalde

19.05.2022 23:34
Fenerbahçe Beko yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka ile karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Kerem Baki xx, Ziya Özorhon xx

Fenerbahçe: de Colo xx 9, Henry xx 9, Tarık Biberovic xx 13, Booker xx 7, Vesely xxx 16, Melih Mahmutoğlu xx 10, Guduric xx 11, İsmet Akpınar x 5, Metecan Birsen xxx 11, Ahmet Düverioğlu x 2

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Bursaspor: Onuralp Bitim xxx 20, Needham xx 12, Andrews xx 8, Dudzinski xx 10, Hayes xx 9, Metin Türen xx 7, Holland xx 15, Ömer Utku Al x

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 21-24 (Bursaspor lehine)

Devre: 50-46 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-61 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe, Bursaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko yarı finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko yarı finalde - Son Dakika
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