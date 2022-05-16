Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

16.05.2022 14:39
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanı dün Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

(İHA)

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

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Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı Kayserispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Berna Gözbaşı Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Yukatel Kayserispor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika


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