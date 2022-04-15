Son dakika haber | Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber | Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama Açıklaması

15.04.2022 10:04
Son dakika haber | Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama Açıklaması

Son dakika haberler: Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecinde yaşadığı zararların tanzimi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) açtığı dava hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz sürecinde yaşadığı zararların tanzimi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) açtığı dava hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, davanın ilk duruşmasının 10 Mart'ta yapıldığı belirtilerek, "Bu duruşmada, TFF'nin reddi hakim talebinin incelenmesi için dosyanın yetkili merciye gönderilmesine karar verilerek dava dosyasında usul veya esas yönünden herhangi bir inceleme yapılmamıştı. TFF'nin reddi hakim talebine yönelik yetkili mahkeme tarafından gerekli inceleme yapılarak, davalının reddi hakim başvurusu yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar verilmiştir." denildi.

TFF'nin bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunması halinde, dosyanın reddi hakim talebi yönünden istinaf incelemesinden geçtikten sonra davaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kulübümüzün haklarının tazmini için başlatılan bu süreç kulübümüz tarafından sıkı şekilde takip edilmektedir. Tüm dirayetimiz ve taraftarımızın verdiği güçle haklı davamızın sonuna kadar arkasında olacağımızı tüm kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fenerbahçe'den TFF'ye açılan dava hakkında açıklama Açıklaması - Son Dakika


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