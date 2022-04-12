Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı

12.04.2022 20:33
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:27 Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 22:11:17. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement