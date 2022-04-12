Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.