Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

16.04.2022 23:00
Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda kaçırdıkları pozisyonlar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, ilk yarıda kaçırdıkları pozisyonlar sebebiyle mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tomas, istemedikleri puanlar kaybettiklerini belirtti.

Kornerden gol yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını dile getiren Tomas, "Böyle zor bir deplasmanda fırsat gelince atamazsan, maçı kazanamazsın. Orada gol atsaydık bambaşka maç olacaktı. İlk yarı öne geçebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık. Kırmızı karttan sonra penaltı oldu ve orada gardımız düştü." ifadelerini kullandı.

Tomas, matematiksel olarak küme düşmediklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement