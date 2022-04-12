Fenerbahçe, Dörtlü Final sürecinde takımda bazı sağlık sorunları yaşandığını açıkladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dörtlü Final sürecinde takımda bazı sağlık sorunları yaşandığını açıkladı

12.04.2022 12:13
Fenerbahçe, Dörtlü Final sürecinde takımda bazı sağlık sorunları yaşandığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu sırasında sarı-lacivertli basketbol takımında bazı sağlık sorunları yaşandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu sırasında sarı-lacivertli basketbol takımında bazı sağlık sorunları yaşandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD'li oyuncu Kayla McBride'ın sosyal medya hesaplarından gıda zehirlenmesi yaşadıklarına dair yaptığı paylaşım eleştirilirken, meydana gelen sağlık sorunlarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

McBride'ın 8 Nisan Cuma günü, başantrenör Victor Lapena, yardımcı antrenör Ömer Buharalı, oyuncular Satou Sabally ve Alina Iagupova'nın ise 9 Nisan Cumartesi günü rahatsızlık geçirdiği belirtilerek, "8 Nisan Cuma akşamı, oyuncumuz Kayla McBride'da ishal ve kusma belirtileri saptanmış, doktor kontrolü doğrultusunda kendisine hastanede serum desteği verilmiştir. Maçtan bir gün önce cumartesi günü hocamız Victor Lapena ile yardımcısı Ömer Buharalı kısmen benzer şikayetler ile aynı tedaviyi almışlar; aynı gün akşam saatlerinde ise sporcularımız Alina Iagupova ve Satou Sabally'nin yine benzer ancak kendi ifadeleriyle çok hafif rahatsızlıkları üzerine vitamin ilaç desteği verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan sağlık sorunlarının virüse bağlı olduğu vurgulanarak, "Virütik bir süreç olduğu belirtilen bu durum ile ilgili tüm tedbirler alınarak müdahale yapılmış, maç sabahı oyuncularımız ve hocamız kontrolden geçmiş, kendileriyle görüşmeler yapılmış, iyi hissettiklerini ve tamamen hazır olduklarını belirtmelerinin ardından maç rutinleri doğrultusunda adımlar atılmıştır. Özetle maçtan 2 gün önce bir oyuncumuzda başlayan virüs kaynaklı rahatsızlığın ardından, maç öncesi gece ve maç sabahında hiçbir sorun olmadığı netleşmiş, maç gününde sporcularımızdan hiçbir talep gelmemesine ve tamamen hazır oldukları belirtilmesine rağmen tedbir amaçlı ekstra vitamin desteği verilmiştir." denildi.

FIBA kuralları gereği Dörtlü Final organizasyonunda aynı yerde konaklayan diğer takımlarda herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı vurgulanarak, şu görüşler paylaşıldı:

"200'e yakın sporcu ile teknik ekibin aynı zamanda ve yerde yemek yediği süreçte, diğer takımlarda benzer bir duruma rastlanmadığı, yapılan araştırma sonucu öğrendiğimiz bir diğer konudur. Takımımızın sadece galibiyete odaklandığı, taraftarlarımıza Avrupa Ligi kupası armağan etmekten başka hedefinin olmadığı final sürecinde yaşanan ve her sporcunun karşılaşabileceği bu talihsiz duruma gereken müdahale yapılmış, takımımız eksiksiz şekilde maça çıkmıştır."

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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