Ferdi Hardal bronz madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ferdi Hardal bronz madalya kazandı

29.05.2022 23:13
Ferdi Hardal bronz madalya kazandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Ferdi Hardal bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Ferdi Hardal bronz madalya kazandı.

39 ülkeden 326 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde akşam seansında erkekler 61 kiloda mücadele eden Ferdi Hardal koparmada 131 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu silkme müsabakasında ise 156 kiloda başarılı olamadı. Bu sıklette yarışan diğer sporcu Kaan Kahriman koparmada 126, silkmede 145 toplamda da 271 kiloluk derece elde etti.

Muammer Şahin sakatlandı

55 kiloda yarışan milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 109 kiloluk derece elde etti. Sporcu sakatlığının nüksetmesi nedeniyle silkme müsabakasına katılmadı. Aynı kiloda yarışan Muhammet Akkaya koparmada 103 kiloda başarılı olamadı.

Kadınlar 55 kiloda ise Duygu Alıcı koparmada 80, silkmede 107 toplamda da 198 kilo ile yarışmayı tamamladı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 67 kilo erkeklerde milli sporcu Yusuf Fehmi Genç madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması Bakan Kasapoğlu, milli karatecileri tebrik etti Açıklaması Para Karate Avrupa Şampiyonası Para Karate Avrupa Şampiyonası
Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Bronz Madalya, Milli Sporcu, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Hardal bronz madalya kazandı - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 23:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ferdi Hardal bronz madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement