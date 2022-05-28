Ferdi Kadıoğlu: "Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Ferdi Kadıoğlu: "Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum"

28.05.2022 18:27
Ferdi Kadıoğlu: "Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda ilk kez yer alan Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçme kararıyla ilgili olarak, "Zor bir karardı bunu vermek.

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda ilk kez yer alan Ferdi Kadıoğlu, milli takım seçme kararıyla ilgili olarak, "Zor bir karardı bunu vermek. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz'un, Hamit Altıntop'un çok ilgisi oldu. Yaklaşımları da etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Akşam antrenman öncesinde milli takıma ilk kez davet edilen Ferdi Kadıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk defa kampta olmasının sorulması üzerine Kadıoğlu, "Dün burada oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, tüm çalışanlarla tanıştık. Bana çok sıcak bir karşılama yaptılar. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum" diye cevap verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kendisi için birçok bölgede oynamasının avantaj olduğunun söylemesinin hatırlatılması üzerine 22 yaşındaki futbolcu, "Bu sezon Fenerbahçe'de de değişik pozisyonlarda forma giydim. Benim için de yeni bir şeydi. Başarıyla bunun üstesinden geldim diye düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nda da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler. Aynı şekilde Türk Milli Takımı'nda da bunu başarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslar Ligi'nde oynayacakları karşılaşmalar hakkında da konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Sanıyorum ilk kez 4 kez arka arkaya bir resmi maç oynanacak milli takım tarihinde. Bizim hedefimiz bütün karşılaşmaları kazanmak. Bütün karşılaşmaları kazanıp, B Ligi'ne yükselmek. Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 tane önemli maçımız var. Bu karşılaşmalarda sahada en iyisini vererek galibiyetle ayrılmak hedefimiz var. Avrupa'nın en iyi oyuncuları milli takım kamplarında. Bizim de aynı şekilde. Bize düşen sahada en iyisi vermek ve galip gelmek" şeklinde konuştu.

"Zor bir karardı"

A Milli Futbol Takımı'nın seçme kararı sorusuna Kadıoğlu, "Zor bir karardı bunu vermek. Söylemiştim. Sonuçta kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Bu süreç içerisinde Stefan Kuntz'un, Hamit Altıntop'un çok ilgisi oldu. Benimle konuşmaları oldu. Yaklaşımları da etkili olduğunu düşünüyorum. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi milli takım formasıyla sahada gururla mücadele etmek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu: 'Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum' - Son Dakika


Son Dakika
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 18:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu: "Kendim için en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement