Fethiyespor'da kongre ertelendi

TFF 2'nci Lig'in yeni takımı olan Fethiyespor'un olağan genel kurulu yasal çoğunluk sağlanamadığı için 4 Haziran'a ertelendi. Şefika Pekin Kız Meslek Lisesi Kapalı Konferans Salonu'ndaki kongre 4 Haziran'da saat 17.00'de düzenlenecek. Başkan Esat Bakırcı, seçime tek aday olarak girecek. Geçen hafta Ankara'daki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla yenip 2'nci Lig'e çıkmayı başaran Muğla temsilcisinde Pençe-Kilit Operasyonu'nda hayatını kaybeden şehitlerimizin anısına saygı nedeniyle ertelenen şampiyonluk turu da yarın atılacak. Fethiyespor, üstü açık otobüsle yarın akşam saat 19.33'ten itibaren Salı Pazarı alanından başlayıp Başkaza Meydanı'na ulaşarak taraftarla konvoy oluşturup tur atacak. Takımın meydana ulaşmasıyla kutlamalar bu alanda sürecek.