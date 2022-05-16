Fethiyespor tur peşinde - Son Dakika
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Fethiyespor tur peşinde

16.05.2022 13:29
Fethiyespor tur peşinde

3. Lig 3. Grup'ta playoff ilk karşılaşmasında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç ile 1-1 biten maçın rövanşı 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak.

3. Lig 3. Grup'ta playoff ilk karşılaşmasında deplasmanda Yeşilyurt D.Ç ile 1-1 biten maçın rövanşı 17 Mayıs Salı günü saat 20.00'de Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Fethiyespor, rövanş maçının hazırlıklarını teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde Fethiye Şehir stadında tam kadro yaparken, Fethiyespor'un bu maçı kazanıp turu geçmesi bekleniliyor. Teknik direktör Selahaddin Dinçel; " Yarı finalin ilk ayağında of deplasmanından 1-1'lik sonuçla geriye döndük. Salı günü Fethiye olarak tek yumruk kenetlenip finale adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi. Fethiyespor Genel kaptanı Nacit Çatal ise; " Tüm Fethiye halkını yarı final ikinci maçına davet ederek, taraftarlarımızın desteği ile off sporu yenip finalden ikinci lige yükselmek istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Fethiyespor yarı final ikinci maçını taraftarlarının desteği ile kazanmak istiyor. Lacivert- Beyazlılar teknik patron Selahaddin Dinçel yönetiminde hazırlıklarını Fethiye Şehir Stadında sürdürürken, Fethiyespor taraftarlar derneği de tüm taraftarların ve Fethiye halkının Salı günü saat 20.00'de maçın oynanacağı Fethiye Şehir Stadında Fethiyespor için kenetlenmesi adına çalışmalar yapıyor. Fethiyespor'da hafif sakatlığı bulunan Serhan'ın dışında eksik oyuncunun yer almadığı öğrenildi.

" Tek yumruk olalım"

Teknik direktör Selahaddin Dinçel, " Yarı finalin ilk ayağında off deplasmanın da 1-1 sonuçla geriye döndük. Final öncesi kendi sahamızda bu sezon son kez oynayacağımız. Salı akşamki rövanş maçında tüm Fethiyespor sevdalılarını 12. Adam olarak yanımızda görmek istiyoruz. Fethiye bu maçta tek yumruk olarak kenetlenecek ve tribünleri dolduracaktır. Takım olarak, çalışmalarımızın eksiksiz olarak sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

" Stat dolmalı"

Fethiyespor genel kaptanı Nacit Çatal ise " Yarı final ilk maçında 1-1'lik sonuç aldık. Evimizde kazanıp finale adımızı yazdıracağız. Salı günü saat 20.00'de tüm taraftarları maça bekliyoruz. Fethiyespor'un tek yumruk olmasını istiyoruz. Finalde kim karşımıza çıkarsa çıksın bu sene bir üst lige adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Fethiyespor tur peşinde
Fethiyespor tur peşinde

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Fethiyespor, Yeşilyurt, Fethiye, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiyespor tur peşinde - Son Dakika


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