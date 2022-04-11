Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor - Son Dakika
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Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor

11.04.2022 12:33
Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liderlik koltuğunda kurulup yakaladığı 9 puanlık müthiş avantajı yitirerek ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor, zirveden uzaklaşmaya başladı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liderlik koltuğunda kurulup yakaladığı 9 puanlık müthiş avantajı yitirerek ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor, zirveden uzaklaşmaya başladı. Koltuğu kaptırdığı Esenler Erokspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen Fethiye, hafta içinde erteleme sınavında Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kalıp aradaki farkı 1 puana indirme fırsatını teptikten sonra dün de Modafen önünde 2-2'lik beraberlikle yıkıldı. Modafen beraberliğiyle 61 puanla ikinci sırada kalan Muğla temsilcisi, bitime 4 maç kala Büyükçekmece'yi 3-0 yenen lider Erokspor'un 5 puan gerisine düştü.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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