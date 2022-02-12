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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea - Son Dakika

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea

12.02.2022 22:23
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 mağlup eden Chelsea, kupanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea ile Libertadores Kupası'nın son kazananı Brezilya temsilcisi Palmeiras, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Mohammed Bin Zayed Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık eşitlikle girildi. Karşılaşmanın 55'inci dakikasında Chelsea, Lukaku'nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Palmeiras, 64'üncü dakikada Veiga ile rakibine yanıt verirken, normal sürenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maçta uzatma bölümüne geçildi.

117'nci dakikada penaltı kazanan Chelsea'de topun başına Havertz geçti. Alman futbolcu top ile kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. Palmeiras'ta 120+6'ncı dakikada Luan kırmızı kart görürken, Brezilya temsilcisi 10 kişi kaldı.

Havertz'in golüyle maçta gol perdesi kapanırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da zafere ulaşan takım oldu.


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UEFA Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası, Palmeiras, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea - Son Dakika Spor


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