Filenin Efeleri\'nin isim babası Nedim Özbey, Spor Toto ile üst sıraları hedefliyor

Erkek Milli Voleybol Takımı'na "Filenin Efeleri" adını veren deneyimli başantrenör Nedim Özbey, geçen sezon ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile yeniden üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Başkent ekibinin başantrenörü Nedim Özbey ve oyuncular Ulaş Kıyak, Oreol Camejo Durruty, Jesus Herrera Jaime, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk voleybolunda 57 yıldır görev yaptığını belirten Özbey, Spor Toto'nun geçen sezon elde ettiği dördüncülüğün kulübün imkanları ve kadro yapısı açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Sezon boyunca yaşanan sakatlıkların daha üst sıralara çıkmalarını zorlaştırdığını anlatan Özbey, "Ligi dördüncü bitirmemiz gerçekten hem fiyat performansı hem de takımımız açısından çok değerli bir dördüncülüktü. İlk dörde kaldıktan sonra çok daha değişik şeyler düşünüyorduk. Fakat dar bir kadroyla çok sayıda sakatlık yaşadık. Bu takımın yapmış olduğu en iyi derecedir." diye konuştu.

Rakiplerinin önemli transferlerle kadrolarını güçlendirdiğine dikkati çeken Özbey, oyuncularına güvendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"İnandığım insanları takıma alırım. Hiçbir zaman inanmadığım bir insanla çalışmam. Oreol Camejo ve Jesus Herrera Jaime'nin devamını sağladık. Eski oyuncum Ulaş Kıyak'ı tekrar buraya aldım. Avrupa kupalarına giden, sürprizler yapan, yukarılara oynayan bir takım olarak çıkmak istiyoruz. Biraz daha destek yaparlarsa çok daha büyük şeyler yapacağız."

"Filenin Efeleri" adı İzmir'de doğdu

Çeşitli kulüp takımlarında ve 2006 ile 2018-2022 yıllarında Erkek Voleybol Milli Takımı'nda görev yaparak uzun yıllar Türk voleyboluna hizmet eden Özbey, "Filenin Efeleri" adının ortaya çıkışını da anlattı.

Üniversite milli takımıyla İzmir'de dünya şampiyonluğu yaşadıkları dönemde oyuncuların kendisinden bir isim istediğini aktaran Özbey, şunları söyledi:

"Filenin Efeleri'nin isim babası benim. Çocuklar, 'Abi bizim ismimiz yok.' dedi. Maçları nerede yapıyoruz? İzmir'de. Efeler kenti İzmir. Oğlumun adı da Efe. O günün adını 'Filenin Efeleri' koydum. O günden beri devam ediyor. Sağ olsun Mehmet Akif Üstündağ federasyon başkanı değildi ama çok destekledi. 'Evet hocam, çok güzel bir isim.' dedi. Bugün de kendisi 'Filenin Efeleri', 'Efeler Ligi' şeklinde isimlerle devam ediyor. Ona da bundan dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın başarılı çalışmalara imza attığını vurgulayan Özbey, "Çok başarılı bir federasyon başkanımız var. Erkek takımlarına da çok destek veriyor. Ufak bir duraklama dönemini atlatmak üzereyiz??????. Erkeklerle de bir yere geleceğiz. Kendisine bu başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Filenin Efeleri adını bir ara değiştirmek istediler ama Akif Başkan çok yardımcı oldu. Sonradan Filenin Efeleri bütün dünyada bir isim oldu. O çocukların hepsinden gurur duyuyorum. Onlar da ellerinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Ulaş Kıyak: "Hedef yine ilk dörde girmek"

Spor Toto'nun takım kaptanı Ulaş Kıyak ise yeniden formasını giymeye başladığı başkent ekibinde hedefin ilk dörtte yer almak olduğunu söyledi.

Geçen sezonki başarıyı sürdürmek için kadro planlaması yapıldığını anlatan tecrübeli pasör, "Geçen sene Spor Toto inanılmaz bir iş başararak ilk dörde girdi. Öncelikle onları geçen sezon için tebrik ediyorum. Üstüne koyarak bu sene ona göre bir takviye planlaması yapıldı. Ben geri döndüm, kemik bazı oyuncular tutuldu. Üstüne bazı oyuncular değiştirilerek takviye yapıldı. Hedef yine ilk dörde girmek. Onun dışında gelebilecek her şey bizim ekstra başarımız sayılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligdeki rekabetin arttığını vurgulayan Ulaş, "Türkiye Ligi'nin inanılmaz bir seviye atladığını es geçmemek lazım. Hem voleybol kalitesi hem gelen kaliteli oyuncular ligi çok üst seviyeye taşıdı. Biz de elimizden geldiğince bu kalitenin içinde kendimize bir yer ayırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nedim Özbey ile daha önce hem kulüp hem milli takım düzeyinde çalıştığını hatırlatan Ulaş, deneyimli başantrenörle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Nedim Abi'nin başarıları, voleybol bilgisi, voleybol antrenörlüğü tartışılmaz. Bu sene yine tekrar yolumuz kesişti. Onun da deneyimiyle elimizden ne geliyorsa sahanın içine koyarak yukarıları hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli pasör, kariyerini sürdürmesini sağlayan en önemli unsurun voleybola duyduğu sevgi olduğunu belirtti.

Fiziksel durumunun yanı sıra motivasyonunu da koruduğunu anlatan Ulaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevdiğim işi ve en iyi yaptığım işi hala yapıyor olabilmek asıl motivasyon kaynağım. Bunu da devam ettiriyorum. Şimdilik kötü bir sinyal yok. Ama düşmeye başladığımda veya tutunamadığımı hissettiğim zaman tabii ki bırakmam gerekecek. Kimsenin de önünü kesmemek lazım. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu işin asıl kaynağı tabii ki fizik ama motive olabilmek de önemli, şimdilik bunların ikisi bende var. O yüzden hala devam ediyorum."

Camejo ve Herrera daha iyi bir performans hedefliyor

Deneyimli smaçör Oreol Camejo Durruty, sezon öncesinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek "Her sezonun hedefleri ve zorlukları farklı. Geçen sezonki performansımı tekrarlamayı ve daha iyisini yapmayı umuyorum. Takımın gelişeceğine inanıyorum. Bu sezon farklı oyuncularımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz. Sezon yakında başlayacak. Hedeflerimize ulaşabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi'nde geçen sezonun en skoreri, en iyi smaçörü ve en iyi servis atan oyuncusu seçilen pasör çaprazı Jesus Herrera Jaime de ortaya koyduğu performanstan mutlu olduğunu dile getirerek "Bu sezon da aynı performansı sürdürebilmek için çalışıyorum. Kulübün bu sezon yaptığı transferlerden memnunum. Takımın sorumluluğunun yüzde 60'ını üstlendiğim için yeni oyuncuların bana yardımcı olmasını umuyorum. Bu sezon takım olarak daha iyi bir performans gösterebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.