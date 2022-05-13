A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

13.05.2022 22:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs-5 Haziran'da Ankara'da, ikinci haftasında 14-19 Haziran'da Brezilya'nın başkenti Brasilia'da, üçüncü haftasında da Kanada'nın Calgary kentinde mücadele edecek.

2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri ise 13-17 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek.

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, kadronun geçen yıl milli takımda neler yapıldığına bakılarak oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz milli takım sezonunda başarılı bir yaz geçiren ana kadroyu korumak hem de geride bıraktığımız sezon boyunca ligde iyi performans sergileyen oyuncuları bu kadroya eklemeyi amaçladık. Geçtiğimiz yaz olduğu gibi bu yaz da iki ayrı takım oluşturduk. Bir takım Milletler Ligi'nde, diğer takım ise Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları'nda mücadele edecek. Ankara'da düzenlenecek finaller için ise çok heyecanlıyız. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için açıklanan yeni puanlama sisteminden ötürü Miletler Ligi'nde ilk haftada oynayacağımız karşılaşmalara hazırlık dönemi olarak bakmayacağız. Mümkün olduğu kadar maç kazanmamız gerekiyor çünkü yeni olimpik puanlama sisteminde her maçın çok büyük önemi var. Miletler Ligi'nde bu yaz çok fazla seyahat etmeme şansını bizlere sunduğu için federasyonumuza da çok teşekkür ederim. Turnuvanın iki ayağını Ankara'da evimizde oynayacak olmamız çok güzel. Son olimpiyat şampiyonu ABD'den Dünya Şampiyonası öncesi ikili kamp daveti aldık. Bizim için gurur verici. Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak adına bizler için oldukça verimli bir kamp dönemi olacak. Bir başka güzel ve heyecanlı yaz için hazırız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Miletler Ligi geniş kadrosu açıklandı - Son Dakika


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