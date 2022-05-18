Final Four resmi sponsoru Frutti Extra - Son Dakika
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Final Four resmi sponsoru Frutti Extra

18.05.2022 15:49
Final Four resmi sponsoru Frutti Extra

19-21 Mayıs tarihleri arasında Belgrad Stark Arena'da gerçekleşecek Final Four'un pandemiden sonra tam kapasite seyirciyle bu yıl da basketbol severlere coşkulu bir atmosfer yaşatması bekleniyor.

19-21 Mayıs tarihleri arasında Belgrad Stark Arena'da gerçekleşecek Final Four'un pandemiden sonra tam kapasite seyirciyle bu yıl da basketbol severlere coşkulu bir atmosfer yaşatması bekleniyor. Frutti Extra, Final Four resmi sponsorluğunu 3 yıldır devam ettiriyor.

Final Four Media Day çekimlerinde Nikola Mirotic, Nick Calathes, Walter Tavares ve Tyler Dorsey gibi Barcelona, Real Madrid ve Olympiacos takımlarının dünyaca tanınan isimleri, 3 yıldır resmi sponsorluğu devam eden Frutti Extra markası için kamera karşısına geçti. Toplam 10 farklı birbirinden tanınmış basketbolcu ile gerçekleşen çekimler sırasında oyuncular Frutti Extra havlusu omuzlarında Frutti Extra'yı içerek ürünle ilgili sloganlarını söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Nikola Mirotic, basketbol, Belgrad, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final Four resmi sponsoru Frutti Extra - Son Dakika


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