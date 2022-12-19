Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar... - Son Dakika
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Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar...

19.12.2022 08:34
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar...

Finalde Fransa'yı devirerek Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de Lionel Messi, kariyerinde eksik olan tek kupayı da kazandı. Arjantinli süperstar, Katar'da birçok rekor kırdı. İşte tüm detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona Arjantin ulaştı. Nefes kesen finalde Arjantin'i seri penaltı atışları sonunda mağlup eden Tangocular, 36 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Turnuvanın en değerli futbolcusu seçilen Lionel Messi ise çok sayıda rekorun sahibi oldu.

ARJANTİN TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

Arjantinli efsane futbolcu Gabriel Batistuta'yı geçerek Arjantin formasıyla Dünya Kupası tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'yi de geride bıraktı. Messi, Dünya Kupası tarihinin Arjantin adına en çok gol atan futbolcusu oldu.

5 FARKLI KUPADA ASİST YAPTI

2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'nda boy gösteren Lionel Messi, 5 kez Dünya Kupası'nda oynama başarısı gösteren az sayıda futbolcudan biri oldu. 35 yaşındaki futbolcu, 5 farklı kupada asist yapan ilk futbolcu oldu. Messi, Katar'da 3 asist yapma başarısı gösterdi.,

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMA REKORU KIRDI

Lionel Messi, 26 maç ile Dünya Kupası'nda en fazla sahaya çıkan futbolcu oldu. Arjantinli yıldız, 2314 dakika ile Paolo Maldini'nin 2217 dakikalık Dünya Kupası'nda oynama rekorunu da tarihe gömdü.

TURNUVANIN HER AŞAMASINDA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Katar'da tarih yazan Lionel Messi, Dünya Kupası'nın her aşamasında gol atan ilk futbolcu olma unvanını kazandı. 35 yaşındaki futbolcu grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek, yarı ve final maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

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Lionel Messi, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in süperstarı Messi, Katar'da tarih yazdı! İşte Tangocu'nun Dünya Kupası'nda kırdığı tüm rekorlar... - Son Dakika
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