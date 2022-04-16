Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti

16.04.2022 19:37
Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti

Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk yarıda kırmızılı takım 3-0 öne geçerken, ikinci yarı da Pep Guardiola'nın öğrencilerinin attığı 2 gol final için yeterli olmadı.

Manchester City ile Liverpool, FA Cup yarı finalinde Wembley'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kırmızılar, 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Manchester City ve Liverpool'dan futbol resitali! 5 gollü maçta finale yükselen takım belli oldu

MANE DUBLE YAPTI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ibrahima Konate ile 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin golleri ise 47. dakikada Jack Grealish ve 90. dakikada Bernardo Silva'dan geldi. Bu sonucun ardından Liverpool FA Cup'ta adını finale yazdırdı.

Manchester City ve Liverpool'dan futbol resitali! 5 gollü maçta finale yükselen takım belli oldu
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SON DAKİKA: Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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