Fiorentina, Club Brugge'yi eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
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Fiorentina, Club Brugge'yi eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi

Fiorentina, Club Brugge\'yi eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, adını finale yazdırdı. İtalyan ekibi, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

08.05.2024 21:53
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Fiorentina, adını finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, ilk maçı 3-2 kazanan İtalyan ekibi Fiorentina, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelenin 20. dakikasında Vanaken ile gol bulan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İtalyan ekibi, karşılaşmanın 85. dakikasında Lucas Beltran'ın penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçı 3-2 kazanan Fiorentina, turnuvada üst üste ikinci kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Club Brugge forması giyen Denis Odoi, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Fiorentina, finalde Olympiakos-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fiorentina, Club Brugge'yi eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiorentina, Club Brugge'yi eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
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