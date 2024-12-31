Floor Curling Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Floor Curling Müsabakaları Sonuçlandı

Floor Curling Müsabakaları Sonuçlandı

Afyonkarahisar'da yapılan Floor Curling müsabakaları tamamlandı, ödüller verildi.

31.12.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okul Sporları Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda sona erdi. Genç erkekler, genç kızlar ve karma kategorilerindeki takımların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalara katılım yoğundu.

Müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı konuşmada, sporun gençlerin gelişimindeki rolüne vurgu yaparak, "Gençlerimizin sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Spor, bireylerin yalnızca bedensel güçlerini değil, aynı zamanda strateji oluşturma, takım çalışması ve liderlik gibi önemli yeteneklerini de geliştirmelerini sağlar. Gençlerimizin spor yapma alışkanlıklarını güçlendirmek ve onlara disiplinli bir yaşam tarzı kazandırmak adına bu tür organizasyonlar büyük bir önem taşıyor. Katılan tüm sporcularımızı, kazandıkları başarılar için kutluyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Floor Curling Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Floor Curling Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.