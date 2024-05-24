Formula 1'de Heyecan Monako Grand Prix'siyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Formula 1'de Heyecan Monako Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Monako Grand Prix'si bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yarış, Monako Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Max Verstappen, bu yıl da liderliğini sürdürüyor. Monako Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması da belirlendi.

24.05.2024 10:44
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Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Monako Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 8. yarışı Monako'da gerçekleştirilecek. Monako Grand Prix'si, 3 bin 337 metre uzunluğundaki Monako Pisti'nde 78 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl burada yapılan yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2021 yılında 1: 12.909 derecesiyle Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Monako Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

2 - Charles Leclerc (Monako): 113 puan

3 - Sergio Perez (Meksika): 107 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 101 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 93 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 268 puan

2 - Ferrari: 212 puan

3 - McLaren: 154 puan

4 - Mercedes: 79 puan

5 - Aston Martin: 44 puan - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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