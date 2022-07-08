Şu ana kadar Red Bull takımından Max Verstappen 'in 6, Charles Leclerc 'in ( Ferrari ) 2, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Formula 1, Avusturya, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Formula 1'de sıradaki durak Avusturya - Son Dakika

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