F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika
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F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

28.08.2022 18:08
F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Sezonun 14. mücadelesi, Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde, 44 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 14. sıradan başlayan Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2. turda piste giren güvenlik aracının da yardımıyla 18. turda liderliği Carlos Sainz'dan (Ferrari) aldı.

Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 29. yarış birinciliğine ulaştı.

Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 17.8 saniye arkasında 2. sırayı aldı. "Pole pozisyonu"ndaki Sainz ise liderin 26.8 saniye gerisinde 3. oldu.

Sezon başında Verstappen ile şampiyonluk mücadelesi vereceği tahmin edilen Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, son turda aldığı 5 saniye cezasıyla mücadeleyi 6. sırada tamamladı.

Puanını 284'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, şampiyonada 2. sıraya yükselen Perez ile arasındaki farkı 93 puana yükseltti.

Sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si 4 Eylül'de düzenlenecek.

Belçika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 191

3. Charles Leclerc (Monako): 186

4. Carlos Sainz (İspanya): 171

5. George Russell (Büyük Britanya): 170

Takımlar

1. Red Bull: 475

2. Ferrari: 357

3. Mercedes: 316

4. Alpine: 115

5. McLaren: 95

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Kaynak: AA

Formula 1, Redbull, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı - Son Dakika
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