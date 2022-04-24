Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen - Son Dakika
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Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

24.04.2022 18:17
Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen

Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde zafer, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde zafer, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.

2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4'üncü yarışı, İtalya Imola'da koşuldu. Emilia Romagna Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışta liderliği rakiplerine kaptırmadı ve sezonun kendisi ve takımı adına 2'nci zaferini elde etti. İkincilik koltuğunu Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez alırken, 3'üncü ise McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris oldu.

Yarışta en hızlı turun getirdiği bir puanı ise yine yarışın kazananı Max Verstappen aldı.FERRARI ZORLANDI Ferrari'nin şampiyona lideri pilotu Charles Leclerc, yarışa 2'nci sırada start vermesine rağmen startta yerini kaptırırken, uzun süre 3'üncü götürdüğü yarışta yaptığı kaza sonrasında gerileyerek Grand Prix'yi 6'ncı sırada noktaladı. Ferrari'nin bir diğer pilotu İspanyol Carlos Sainz ise yarışın ilk turunda Daniel Ricciardo'dan aldığı darbe sonucunda pistten çıktı ve yarış dışı kaldı.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde oluşan sıralama şu şekilde: 1- Max Verstappen (Red Bull)2- Sergio Perez (Red Bull)3- Lando Norris (McLaren)4- George Russell (Mercedes)5- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)6- Charles Leclerc (Ferrari)7- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)8- Sebastian Vettel (Aston Martin)9- Kevin Magnussen (Haas)10- Lance Stroll (Aston Martin)11- Alexander Albon (Williams)12- Pierre Gasly (AlphaTauri)13- Lewis Hamilton (Mercedes)14- Esteban Ocon (Alpine)15- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)16- Nicholas Latifi (Williams)17- Mick Schumacher (Haas)18- Daniel Ricciardo (McLaren)Yarışı tamamlayamadı - Fernando Alonso (Alpine)Yarışı tamamlayamadı - Carlos Sainz (Ferrari)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR SIRALAMASINDA LİDERLER DEĞİŞMEDİFormula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 3 sıra ise şöyle şekillendi: Pilotlar1- Charles Leclerc (Ferrari) - 86 puan2- Max Verstappen (Red Bull) - 59 puan3- Sergio Perez (Red Bull) - 54 puan

- Takımlar1- Ferrari - 112 puan2- Red Bull - 99 puan

3- Mercedes - 77 puan


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Max Verstappen, Grand Prix, Formula 1, Redbull, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen - Son Dakika


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SON DAKİKA: Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen - Son Dakika
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