Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu - Son Dakika
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Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu

11.11.2022 21:56

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in kullandığı yarış aracı, rekor fiyata alıcı buldu. Alman spor efsanesinin aracının 14.5 milyon euroya satılması, tüm zamanların en pahalı satışı olarak tarihe geçti.

Bir açık artırmada satışa sunulan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in kullandığı araç, rekor fiyata alıcı buldu.

6. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIĞI ARAÇ

Ferrari F2003-GA model araç açık artırmada 14.5 milyon eroya satılarak tüm zamanların en pahalı Formula 1 aracı oldu. Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu olan Michael Schumacher, 6. şampiyonluğunu bu araçla kazanmıştı.

Tüm zamanların en pahalı satışı! İşte Michael Schumacher'in yarış aracı için ödenen para

ARAÇTAKİ "GA" DETAYI

Formula 1 tarihinin en gözde araçlarından biri olan F2003-GA aracındaki "GA" kısaltması 2003 yılında hayatını kaybeden avukat Gianni Agnelli anısında aracın koduna eklenmişti.

Tüm zamanların en pahalı satışı! İşte Michael Schumacher'in yarış aracı için ödenen para
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Micheal Schumacher, Formula 1, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu - Son Dakika
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