Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu

Bir açık artırmada satışa sunulan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in kullandığı araç, rekor fiyata alıcı buldu.

6. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIĞI ARAÇ

Ferrari F2003-GA model araç açık artırmada 14.5 milyon eroya satılarak tüm zamanların en pahalı Formula 1 aracı oldu. Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu olan Michael Schumacher, 6. şampiyonluğunu bu araçla kazanmıştı.

ARAÇTAKİ "GA" DETAYI

Formula 1 tarihinin en gözde araçlarından biri olan F2003-GA aracındaki "GA" kısaltması 2003 yılında hayatını kaybeden avukat Gianni Agnelli anısında aracın koduna eklenmişti.