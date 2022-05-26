Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler üçüncü tura kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) favori tenisçiler Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz, rakiplerini mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuva, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Djokovic, 38 numaralı seribaşı Slovak Alex Molcan'ı 6-2, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı Zverev, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. 36 numaralı seribaşı Arjantinli Sebastian Baez karşısında ilk iki seti 6-2 ve 6-4 kaybeden Alman tenisçi, sonraki setleri 6-1, 6-2 ve 7-5 alarak üst tura çıktı.

Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal ise 139 numaralı seribaşı Fransız Corentin Moutet'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0'la geçti.

Bu sezon Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sezonunun formda ismi İspanyol Alcaraz da 4 saat 34 dakika süren çok zorlu bir mücadelenin ardından üçüncü tur bileti aldı.

6 numaralı seribaşı Alcaraz, dördüncü sette maç puanı çevirdiği karşılaşmada, dünya 44 numarası vatandaşı Albert Ramos-Vinolas'ı 3-2 (6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-4) mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (9 numaralı seribaşı), Arjantinli Diego Schwartzman (15 numaralı seribaşı), Bulgar Grigor Dimitrov (18 numaralı seribaşı) rakiplerini geçerek üst tura kalırken 13 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ise turnuvaya ikinci turda veda etti.

Sakkari elendi

Tek kadınlarda, 81 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova, 4 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 7-6'lık setlerin ardından 2-0'la geçerek üçüncü tura kaldı ve sürprize imza attı.

Rakiplerini mağlup eden Belinda Bencic (14 numaralı seribaşı), Victoria Azarenka (15 numaralı seribaşı), Leylah Fernandez (17 numaralı seribaşı) ve Coco Gauff (18 numaralı seribaşı) da adlarını üst tura yazdırdı.