Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

06.07.2022 20:26
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) beşinci etabını, Israel-Premier Tech takımının Avustralyalı sporcusu Simon Clarke kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) beşinci etabını, Israel-Premier Tech takımının Avustralyalı sporcusu Simon Clarke kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turun Fransa'nın Lille kenti ile Arenberg Porte Du Hainaut arasındaki 157 kilometrelik etabında Clarke???????, 3 saat 13 dakika 35 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Etapta, Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux takımından Hollandalı Taco Van Der Hoorn ikinci, TotalEnergies ekibinden Norveçli Edvald Boasson Hagen ise üçüncü sıranın sahibi oldu.

Etabı 16. sırada tamamlayan Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout Van Aert, toplam 16 saat 17 dakika 22 saniyelik süresiyle sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyon, Fransa'nın Binche ile Longwy kentleri arasındaki 220 kilometrelik altıncı etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Kaynak: AA

Simon Clarke, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

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