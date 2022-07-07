Fransa Bisiklet Turu

Turda 2020 ve 2021 yıllarında şampiyonluğa uzanan 23 yaşındaki bisikletçi, toplam 20 saat 44 dakika 44 saniyelik süresiyle sarı mayonun da yeni sahibi oldu.

Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

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