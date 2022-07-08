Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

08.07.2022 19:05
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) yedinci etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) yedinci etabını, UAE Emirates takımının Sloven sporcusu Tadej Pogacar kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda 23 yaşındaki Pogacar, Fransa'nın Tomblaine ile La Super Planche des Belles Filles kentleri arasındaki 176,5 kilometrelik etabı 3 saat 58 dakika 40 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Turda 2020 ve 2021 yıllarında şampiyonluğa uzanan Sloven bisikletçi, toplam 24 saat 43 dakika 14 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü.

Etapta, Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard ikinci, takım arkadaşı Sloven Primoz Roglic ise üçüncü oldu.

Organizasyon, Dole ile Lozan kentleri arasındaki 184 kilometrelik sekizinci etapla yarın devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Kaynak: AA

Fransa, Spor, Son Dakika

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