Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

16.07.2022 19:06
Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Michael Matthews kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını, BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Michael Matthews kazandı.

Bu yıl 109'uncusu düzenlenen turda Matthews, Saint-Etienne şehri ile Mende yerel idaresi arasındaki 192,5 kilometrelik 14. etabı, 4 saat 30 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Etapta EF Education-EasyPost takımından İtalyan Alberto Bettiol ikinci, Groupama-FDJ ekibinden Fransız Thibaut Pinot ise üçüncü oldu.

Jumbo-Visma takımından Danimarkalı Jonas Vingegaard, etabı 24. sırada bitirerek toplam 55 saat 31 dakika 1 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini korudu. BAE Emirates ekibinden son iki yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar ise genel klasmanda Vingegaard'ın 2 dakika 22 saniye gerisinde ikincilikte yer aldı.

Organizasyon, yarın Rodez şehri ile Carcassonne yerel idaresi arasındaki 202,5 kilometrelik 15. etapla devam edecek.

Tur 21 etap sonunda 24 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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Kaynak: AA

Michael Matthews, Saint Etienne, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika

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