Fransa Bisiklet Turu - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu

17.07.2022 20:01
Fransa Bisiklet Turu

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabında Belçikalı Jasper Philipsen birinci oldu, Danimarkalı Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü.

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabında Belçikalı Jasper Philipsen birinci oldu, Danimarkalı Jonas Vingegaard ise genel klasman liderliğini sürdürdü.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 15. etabı, Rodez kenti ile Carcassonne yerel idaresi arasındaki 202,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Philipsen (Alpecin-Deceuninck takımı), Wout van Aert (Jumbo-Visma) ve Mads Pedersen (Trek–Segafredo) ile girdiği sprint mücadelesini kazanarak Fransa Turu'ndaki ilk etap galibiyetini elde etti.

Vingegaard (Jumbo-Visma), etapta düşmesine rağmen 59 saat 58 dakika 28 saniyelik toplam süresiyle Tadej Pogacar'ın (BAE Emirates) 2 dakika 22 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Jumbo-Visma takımı, sakatlığı nedeniyle yarıştan çekilen Primoz Roglic'ten sonra etabın bitimine 60 kilometre kala yaptığı kaza sonucu sakatlanan Steven Kruijswijk'ı da kaybetti.

Tura, 19 Temmuz Salı günü Carcassonne ile Foix arasında koşulacak 178,5 kilometrelik 16. etapla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

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Kaynak: AA

Fransa, Jumbo, Spor, Son Dakika

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